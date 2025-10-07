Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Coca-Cola zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 66,06 USD bewegte sich die Coca-Cola-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Coca-Cola-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 66,06 USD an der Tafel. Bei 66,25 USD markierte die Coca-Cola-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Coca-Cola-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,88 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 66,11 USD. Zuletzt wechselten 396.396 Coca-Cola-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 74,38 USD. Dieser Kurs wurde am 23.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die Coca-Cola-Aktie damit 11,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 60,62 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2025). Mit einem Kursverlust von 8,24 Prozent würde die Coca-Cola-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,03 USD, nach 1,94 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie an.

Coca-Cola ließ sich am 22.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,88 USD. Im letzten Jahr hatte Coca-Cola einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12,72 Mrd. USD – ein Plus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Coca-Cola 12,31 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Coca-Cola am 21.10.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 27.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass Coca-Cola im Jahr 2025 2,98 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

