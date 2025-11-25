DAX23.465 +1,0%Est505.574 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -7,8%Nas22.897 +0,1%Bitcoin74.478 -2,8%Euro1,1580 +0,5%Öl62,55 -1,3%Gold4.130 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow deutlich stärker -- DAX letztlich fester -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen Lufthansa-Aktie fester: Flughafen-Blockierer müssen über 400.000 Euro an Eurowings zahlen
SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA? SMR-Spezialist NuScale-Aktie: Neue Investmentchance nach KI-Platzhirsch NVIDIA?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Abend Verluste

25.11.25 20:23 Uhr
Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 72,22 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Coca-Cola Co.
62,71 EUR -0,04 EUR -0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 72,22 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 72,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,73 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.251.021 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,99 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,89 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2026 veröffentlicht.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Coca-Cola-Aktie

Das Orakel von Omaha: Warren Buffett verrät sein Erfolgsgeheimnis

Hohe Dividendenausschüttung: Qualitätsmerkmal oder Warnsignal?

Dow Jones 30 Industrial-Papier Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Coca-Cola-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

In eigener Sache

Übrigens: Coca-Cola und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Coca-Cola

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Coca-Cola

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Coca-Cola Co.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Coca-Cola OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Coca-Cola KaufenDZ BANK
22.10.2025Coca-Cola OutperformRBC Capital Markets
22.10.2025Coca-Cola BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
24.07.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
31.05.2024Coca-Cola HoldJefferies & Company Inc.
07.05.2024Coca-Cola HaltenDZ BANK
25.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2023Coca-Cola NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
10.01.2018Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
16.11.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.
26.10.2017Coca-Cola SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Coca-Cola Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen