Coca-Cola Aktie News: Dow Jones Aktie Coca-Cola verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Coca-Cola gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Coca-Cola-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 72,22 USD.

Die Coca-Cola-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 72,22 USD. Die Coca-Cola-Aktie sank bis auf 72,19 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,73 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.251.021 Coca-Cola-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 74,38 USD erreichte der Titel am 23.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 2,99 Prozent Plus fehlen der Coca-Cola-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 60,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,03 USD. Im Vorjahr hatte Coca-Cola 1,94 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 79,67 USD je Coca-Cola-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Coca-Cola am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Coca-Cola 0,66 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,67 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 11,89 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.02.2026 veröffentlicht.

In der Coca-Cola-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,99 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

