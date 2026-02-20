DAX25.117 -0,6%Est506.108 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4400 +1,5%Nas22.886 +0,9%Bitcoin55.536 -2,8%Euro1,1758 -0,1%Öl71,01 -0,9%Gold5.140 +0,7%
Einstufung im Blick

Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung mit Neutral

23.02.26 09:48 Uhr
Warum Anleger jetzt auf die Commerzbank-Aktie blicken sollten: Goldman Sachs Group Inc. hat gesprochen | finanzen.net

Goldman Sachs Group Inc. hat eine umfassende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
34,97 EUR 0,70 EUR 2,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:31 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 35,05 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 259.301 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 2,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.05.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
09:46Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
13.02.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.02.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
19.01.2026Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09:46Commerzbank NeutralGoldman Sachs Group Inc.
20.02.2026Commerzbank Equal WeightBarclays Capital
13.02.2026Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
11.02.2026Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
11.02.2026Commerzbank HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
