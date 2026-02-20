Einstufung im Blick

Goldman Sachs Group Inc. hat eine umfassende Prüfung der Commerzbank-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Resultate.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 35,50 auf 39 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an den Quartalsbericht der Frankfurter an. Er rollte zudem die Bewertungsgrundlage für sein Kursziel nach vorne.

Aktienanalyse online: Die Commerzbank-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 09:31 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 35,05 EUR nach oben. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 11,27 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 259.301 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2026 2,9 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von Commerzbank wird am 08.05.2026 gerechnet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:31 / GMT

