Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag südwärts
Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 33,86 EUR ab.
Die Commerzbank-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 33,86 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Commerzbank-Aktie bis auf 33,55 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 33,89 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 624.522 Aktien.
Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,41 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 58,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,953 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 32,13 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,01 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 6,44 Mrd. EUR umsetzen können.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 18.02.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
So schätzen die Analysten die Commerzbank-Aktie im Oktober 2025 ein
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long Trade auf die Commerzbank (PJ097N)
Commerzbank-Aktie zieht kräftig an: Deutsche Bank Research verteilt Kaufempfehlung nach starkem Quartal
