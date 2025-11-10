DAX23.985 +1,8%Est505.670 +1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.303 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
Kursentwicklung

10.11.25 16:08 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Montagnachmittag hoch

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 33,59 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
33,91 EUR 2,16 EUR 6,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,6 Prozent auf 33,59 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,99 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.239.670 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,13 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,01 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie legt zu: RBC hebt Kursziel an - 'Sector Perform'

Commerzbank-Analyse: Deutsche Bank AG vergibt Hold an Commerzbank-Aktie

Commerzbank-Aktie dennoch schwach: Prognose für Zinsüberschuss angehoben - operativer Gewinn legt zu

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08:51Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.05.2024Commerzbank UnderweightBarclays Capital

