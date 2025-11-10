Commerzbank Aktie News: Commerzbank springt am Montagnachmittag hoch

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 5,6 Prozent auf 33,59 EUR.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 5,6 Prozent auf 33,59 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 33,99 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.239.670 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 14,32 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 58,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 32,13 EUR aus.

Commerzbank gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,52 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,01 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,44 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 18.02.2027 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

