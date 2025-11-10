Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Montagvormittag zu

So bewegt sich Commerzbank

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 33,21 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,4 Prozent auf 33,21 EUR zu. Bei 33,30 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,62 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 397.426 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 13,52 Prozent niedriger. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 58,15 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 32,13 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.11.2025. Das EPS wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,66 Prozent auf 6,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,47 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

