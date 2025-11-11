DAX23.989 +0,1%Est505.694 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1555 ±-0,0%Öl63,86 -0,3%Gold4.135 +0,5%
Profil
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag tiefer

11.11.25 09:22 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 33,72 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 33,72 EUR ab. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 33,72 EUR. Bei 33,89 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 131.277 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Gewinne von 13,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 58,78 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 32,13 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Wer­bung

