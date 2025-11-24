Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag nordwärts

Commerzbank im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 31,92 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 31,92 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 32,12 EUR. Bisher wurden heute 1.195.577 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 38,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 20,30 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 56,45 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,953 EUR, nach 0,650 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43 EUR an.

Am 06.11.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,54 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,01 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,44 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Commerzbank wird am 11.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,44 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

