Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,17 EUR.
Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 438.861 Commerzbank-Aktien den Besitzer.
Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 131,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 32,43 EUR.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.
Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
