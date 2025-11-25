DAX23.227 -0,1%Est505.532 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,93 -4,1%Nas22.872 +2,7%Bitcoin75.779 -1,1%Euro1,1532 +0,1%Öl63,25 -0,2%Gold4.136 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen fest -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Google erweitert TPU-Strategie - Meta erwägt Milliardeninvestition -- Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla im Fokus
Top News
Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor Ausblick: HP legt Quartalsergebnis vor
Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen Zoom-Aktie zieht an: Mehr Umsatz und Gewinn - Erwartungen übertroffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Commerzbank im Fokus

Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

25.11.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Mittag an Boden

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Commerzbank
32,14 EUR 0,20 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Commerzbank-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 32,17 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 32,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,04 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 438.861 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 131,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Commerzbank-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,650 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,953 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 32,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,52 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,54 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,01 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,44 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,66 Prozent verringert.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Commerzbank

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Commerzbank

DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Commerzbank BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.07.2025Commerzbank OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
07.11.2025Commerzbank Sector PerformRBC Capital Markets
06.11.2025Commerzbank NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Commerzbank HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025Commerzbank HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
27.08.2025Commerzbank SellGoldman Sachs Group Inc.
06.08.2025Commerzbank VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen