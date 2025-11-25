Commerzbank Aktie News: Commerzbank reagiert am Nachmittag positiv

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 32,72 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 32,72 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 33,13 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 32,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 1.451.108 Stück.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. 17,36 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.11.2024 bei 13,90 EUR. Mit Abgaben von 57,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,953 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,43 EUR.

Am 06.11.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,66 Prozent auf 6,01 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,44 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

