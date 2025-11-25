Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Vormittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Commerzbank legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 32,24 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 32,24 EUR nach oben. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 32,27 EUR an. Bei 32,04 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 55.100 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 38,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 19,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 13,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 131,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,953 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 32,43 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,66 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,44 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte Commerzbank die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

