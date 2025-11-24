Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 32,18 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 32,18 EUR. Bei 32,37 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 146.702 Commerzbank-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 19,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 56,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,953 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43 EUR an.
Commerzbank ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,44 EUR je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie
DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht
Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie
Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn
Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Nachrichten zu Commerzbank
Analysen zu Commerzbank
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.2025
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.2025
|Commerzbank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.2025
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|Commerzbank Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
|21.10.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.2025
|Commerzbank Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.2025
|Commerzbank Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Commerzbank nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen