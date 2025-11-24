Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Commerzbank-Kurs

Die Aktie von Commerzbank zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 32,18 EUR zu.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 32,18 EUR. Bei 32,37 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 146.702 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.08.2025 auf bis zu 38,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 19,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Abschläge von 56,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,650 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,953 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 32,43 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,66 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,01 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,44 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,44 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor 10 Jahren eingebracht

Goldman Sachs Group Inc.: Sell für Commerzbank-Aktie

Trotz Autokrise: DAX-Konzerne vermelden in Summe mehr Gewinn