Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 31,80 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 31,80 EUR. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 30,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 31,22 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.529.304 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 13,90 EUR. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 128,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,650 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,953 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 32,43 EUR.

Am 06.11.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 6,01 Mrd. EUR, gegenüber 6,44 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,66 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Commerzbank am 11.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 18.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,44 EUR je Commerzbank-Aktie.

