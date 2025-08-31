Continental Aktie News: Continental am Nachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 75,92 EUR.

Die Continental-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 75,92 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 75,98 EUR. Bei 75,16 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 50.306 Continental-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 32,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Continental ein EPS von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 4,86 Mrd. EUR, gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 51,45 Prozent präsentiert.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

