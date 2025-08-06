DAX24.227 +1,3%ESt505.335 +1,4%Top 10 Crypto15,91 +3,3%Dow43.998 -0,4%Nas21.301 +0,6%Bitcoin100.347 +1,7%Euro1,1618 -0,3%Öl66,74 -0,3%Gold3.387 +0,5%
Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf grünem Terrain

07.08.25 16:08 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Nachmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 1,6 Prozent.

Aktien
Continental AG
71,60 EUR -0,62 EUR -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Continental konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 73,38 EUR. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,48 EUR. Bei 72,36 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 102.408 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 78,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 7,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 12.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Continental-Aktie mit einem Verlust von 30,47 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,44 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 81,13 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,53 EUR, nach -0,27 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 50,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,79 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,06 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Nachrichten zu Continental AG

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Continental BuyUBS AG
05.08.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.08.2025Continental BuyUBS AG
17.07.2025Continental KaufenDZ BANK
03.07.2025Continental BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Continental HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Continental HoldWarburg Research
05.08.2025Continental HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025Continental Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
29.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
27.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
13.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
11.11.2024Continental UnderperformBernstein Research
21.10.2024Continental UnderperformBernstein Research

