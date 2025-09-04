DAX23.740 +0,6%ESt505.339 +0,4%Top 10 Crypto15,58 -1,4%Dow45.401 -0,5%Nas21.700 ±-0,0%Bitcoin95.403 +0,5%Euro1,1723 ±0,0%Öl66,65 +1,5%Gold3.613 +0,7%
Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

08.09.25 09:24 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Montagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Continental gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 73,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
73,68 EUR 0,40 EUR 0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 73,82 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Continental-Aktie bis auf 73,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 73,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.096 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,58 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,88 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Continental am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 7,94 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com

