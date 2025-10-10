Continental Aktie News: Continental gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,98 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 56,98 EUR zu. Bei 57,58 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 57,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.849 Continental-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,81 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 4,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,46 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Continental-Aktionäre 2,50 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 68,63 EUR je Continental-Aktie aus.

Continental gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,03 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

