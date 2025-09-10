Continental Aktie News: Continental tendiert am Nachmittag tiefer

Continental im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 72,36 EUR abwärts.

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 72,36 EUR. Bei 72,00 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 72,78 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 129.824 Continental-Aktien umgesetzt.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Continental-Aktie somit 8,03 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 12.09.2024 Kursverluste bis auf 51,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 29,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,88 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Continental am 05.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 10,00 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,93 EUR je Aktie in den Continental-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie mit Underperform

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Continental von vor 3 Jahren eingebracht

Conti-Tochter Aumovio sieht Spin-off mit Optimismus - Barclays sieht Unterbewertung - Aktie steigt