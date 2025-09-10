Continental Aktie News: Continental verbilligt sich am Donnerstagvormittag

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Continental. Die Continental-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 72,54 EUR.

Die Continental-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 72,54 EUR. Im Tief verlor die Continental-Aktie bis auf 72,50 EUR. Bei 72,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 3.703 Continental-Aktien gehandelt.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. 8,46 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 2,50 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,41 EUR je Continental-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 84,88 EUR für die Continental-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 05.08.2025. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 51,45 Prozent zurück. Hier wurden 4,86 Mrd. EUR gegenüber 10,00 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Continental-Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je Aktie aus.

