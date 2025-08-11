Continental Aktie News: Continental schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Continental gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Continental konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 73,98 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 73,98 EUR zu. Bei 74,24 EUR markierte die Continental-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 164.718 Continental-Aktien.

Am 29.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 78,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,35 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 51,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,04 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 lud Continental zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,53 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,86 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,00 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

In der Continental-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 8,08 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Neue Analyse: Deutsche Bank AG bewertet Continental-Aktie mit Hold

Continental-Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Continental-Aktie

DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient