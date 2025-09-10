Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Continental gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Continental-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 71,66 EUR ab.
Um 11:47 Uhr ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 71,66 EUR. Die Continental-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 71,56 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,76 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 30.927 Continental-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 9,80 Prozent wieder erreichen. Bei 51,78 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,74 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,41 EUR, nach 2,50 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Continental-Aktie bei 84,88 EUR.
Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,52 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 51,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,00 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.
Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2025 7,93 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.net
