Continental im Blick

Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Aufschlag

13.08.25 09:24 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Mittwochvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Continental zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 74,18 EUR. Die Continental-Aktie zog in der Spitze bis auf 74,38 EUR an. Mit einem Wert von 74,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.045 Continental-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Mit einem Zuwachs von 6,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 51,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 45,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,53 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Continental 1,52 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,86 Mrd. EUR – eine Minderung von 51,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 10,00 Mrd. EUR eingefahren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Continental einen Gewinn von 9,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

