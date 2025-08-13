Continental Aktie News: Continental am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Continental im Blick

Die Aktie von Continental gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Continental-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 74,48 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Continental-Papiere um 11:44 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der Continental-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,54 EUR zu. Bei 74,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Continental-Aktie belief sich zuletzt auf 25.555 Aktien.

Bei 78,68 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 51,02 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Continental-Aktie 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Continental-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Continental-Aktie bei 81,13 EUR.

Am 05.08.2025 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 2,53 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2026 auf 9,32 EUR je Aktie.

