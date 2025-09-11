DAX23.781 +0,4%ESt505.432 +0,8%Top 10 Crypto16,05 -2,1%Dow45.834 -0,6%Nas22.141 +0,4%Bitcoin97.718 -0,7%Euro1,1752 +0,2%Öl67,01 +0,2%Gold3.639 -0,1%
Heute im Fokus
DAX mit Gewinnen -- Rheinmetall übernimmt Schiffbauer NVL -- NVIDIA mit Verstoß gegen Kartellrecht in China -- Palantir, BYD, Google, VW, Infineon, BVB im Fokus
Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Montagmittag entwickeln
Alphabet-Aktie steigt: US-Medienkonzern verklagt Google wegen KI-Nutzung in Suchmaschine
Blick auf Continental-Kurs

Continental Aktie News: Continental am Mittag auf grünem Terrain

15.09.25 12:09 Uhr
Continental Aktie News: Continental am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Continental zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Continental-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 73,46 EUR zu.

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 73,46 EUR. Die Continental-Aktie legte bis auf 73,76 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 72,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 103.892 Continental-Aktien den Besitzer.

Am 29.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,68 EUR an. 7,11 Prozent Plus fehlen der Continental-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 51,94 EUR am 14.09.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Continental-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,50 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,41 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Continental-Aktie wird bei 84,88 EUR angegeben.

Am 05.08.2025 hat Continental die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 2,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Continental 1,52 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,45 Prozent auf 4,86 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 10,00 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,93 EUR je Continental-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Continental AG

DatumRatingAnalyst
11.09.2025Continental BuyUBS AG
10.09.2025Continental UnderperformBernstein Research
10.09.2025Continental BuyUBS AG
08.09.2025Continental OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.09.2025Continental OverweightBarclays Capital
