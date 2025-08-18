DAX24.333 +0,1%ESt505.454 +0,4%Top 10 Crypto15,93 ±-0,0%Dow44.912 -0,1%Nas21.630 ±0,0%Bitcoin98.563 -1,1%Euro1,1679 +0,1%Öl66,08 -0,6%Gold3.339 +0,2%
Aktienkurs im Fokus

Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Dienstagvormittag fester

19.08.25 09:25 Uhr
Continental Aktie News: Continental zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Continental. Zuletzt ging es für das Continental-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 74,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Continental AG
74,88 EUR 1,00 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 74,44 EUR. Bei 74,50 EUR erreichte die Continental-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,20 EUR. Von der Continental-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.416 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 29.05.2025 auf bis zu 78,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 51,02 EUR. Der aktuelle Kurs der Continental-Aktie ist somit 31,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,44 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 81,13 EUR für die Continental-Aktie.

Continental ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,53 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 51,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 10,00 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,86 Mrd. EUR.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,08 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

