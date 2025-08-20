Continental Aktie News: Anleger schicken Continental am Donnerstagmittag auf rotes Terrain

Kurs der Continental

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Continental. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,18 EUR.

Das Papier von Continental befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 75,18 EUR ab. In der Spitze büßte die Continental-Aktie bis auf 74,98 EUR ein. Mit einem Wert von 75,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.395 Continental-Aktien.

Bei einem Wert von 78,68 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,66 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 51,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,14 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Continental seine Aktionäre 2024 mit 2,50 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,44 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 81,13 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Continental am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 4,86 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 51,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,08 EUR je Continental-Aktie.

