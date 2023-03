Credit Suisse (CS) Aktie News: SMI Aktie Credit Suisse (CS) am Montagvormittag im Bärenmodus

Die Credit Suisse (CS)-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:06 Uhr um 62,2 Prozent auf 0,704 CHF ab. Die Credit Suisse (CS)-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,690 CHF nach. Bei 0,700 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 15.091.234 Credit Suisse (CS)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2022 bei 7,381 CHF. Der derzeitige Kurs der Credit Suisse (CS)-Aktie liegt somit 90,465 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (1,550 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,594 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 3,89 CHF.

Credit Suisse (CS) ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 CHF gegenüber -0,03 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 33,22 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3.060,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.582,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.04.2023 dürfte Credit Suisse (CS) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 24.04.2024.

Experten taxieren den Credit Suisse (CS)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,383 CHF je Aktie.

