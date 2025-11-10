Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck präsentiert sich am Montagvormittag stärker

Daimler Truck im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 35,37 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,8 Prozent auf 35,37 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 35,66 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 35,17 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 74.764 Daimler Truck-Aktien.

Bei 45,33 EUR erreichte der Titel am 06.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Daimler Truck-Aktie liegt somit 21,97 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 30,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Daimler Truck-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,90 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,65 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,33 EUR.

Am 07.11.2025 hat Daimler Truck die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,57 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,77 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,55 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 19,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Daimler Truck am 19.03.2026 vorlegen.

In der Daimler Truck-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,40 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

