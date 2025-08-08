Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck stabilisiert sich am Mittag

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Daimler Truck. Die Daimler Truck-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 41,76 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 41,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Daimler Truck-Aktie sogar auf 42,04 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,56 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,04 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Daimler Truck-Aktien beläuft sich auf 99.763 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. Gewinne von 8,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 29,09 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,90 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,71 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 44,89 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Daimler Truck am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie in den Daimler Truck-Büchern.

