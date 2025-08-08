Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck tendiert am Montagvormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Daimler Truck zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 41,96 EUR.

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 41,96 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 42,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 11.417 Daimler Truck-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (45,33 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,03 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 29,61 EUR. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Daimler Truck-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,71 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 44,89 EUR.

Am 31.07.2025 hat Daimler Truck in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,36 EUR gegenüber 0,93 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Daimler Truck in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 12,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 13,33 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 07.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,66 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie

Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie

Buy von Jefferies & Company Inc. für Daimler Truck-Aktie