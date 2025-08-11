Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 40,88 EUR.

Die Daimler Truck-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 40,88 EUR. Die Daimler Truck-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,84 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.703 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 45,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Daimler Truck-Aktie derzeit noch 10,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2024 bei 29,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,57 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Daimler Truck-Aktie.

Für Daimler Truck-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,71 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie.

Daimler Truck gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,36 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Daimler Truck am 07.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck.

Experten gehen davon aus, dass Daimler Truck im Jahr 2025 3,66 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Buy von Deutsche Bank AG für Daimler Truck-Aktie

Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Daimler Truck-Aktie

Buy von Jefferies & Company Inc. für Daimler Truck-Aktie