Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,34 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 41,34 EUR zu. Bei 41,44 EUR erreichte die Daimler Truck-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 41,34 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 9.174 Daimler Truck-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.03.2025 bei 45,33 EUR. 9,65 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Daimler Truck-Aktie 28,37 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 erhielten Daimler Truck-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,90 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 44,89 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,36 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,67 Mrd. EUR – eine Minderung von 12,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 13,33 Mrd. EUR eingefahren.

Am 07.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Daimler Truck veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Daimler Truck rechnen Experten am 06.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,66 EUR je Daimler Truck-Aktie belaufen.

