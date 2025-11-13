DAX24.322 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1618 +0,2%Öl62,56 -0,2%Gold4.233 +0,9%
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag gesucht

13.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Zuletzt sprang die Daimler Truck-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 36,23 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
36,10 EUR 0,22 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr stieg die Daimler Truck-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 36,23 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bei 36,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 36,19 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 23.982 Daimler Truck-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Daimler Truck-Aktie ist somit 25,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (30,78 EUR). Mit einem Kursverlust von 15,04 Prozent würde die Daimler Truck-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,63 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,00 EUR je Daimler Truck-Aktie aus.

Daimler Truck ließ sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 0,77 EUR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,14 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 10,55 Mrd. EUR.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.03.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Daimler Truck-Gewinn in Höhe von 3,39 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Nachrichten zu Daimler Truck

DatumMeistgelesen
Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
10.11.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
10.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025Daimler Truck NeutralGoldman Sachs Group Inc.
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
07.11.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
27.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
20.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.10.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Daimler Truck nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen