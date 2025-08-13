DAX24.239 +0,2%ESt505.395 +0,1%Top 10 Crypto17,03 +0,2%Dow44.922 +1,0%Nas21.713 +0,1%Bitcoin104.241 -1,1%Euro1,1673 -0,3%Öl65,79 +0,1%Gold3.351 -0,1%
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Volatus Aerospace, BYD, D-Wave, thyssenkrupp, Bitcoin im Fokus
Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag auf rotem Terrain

14.08.25 09:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 41,53 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,37 EUR -0,15 EUR -0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 41,53 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.879 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,15 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,70 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Daimler Truck-Aktie

Bildquellen: Robert Way / Shutterstock.com

Analysen zu Daimler Truck

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
06.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025Daimler Truck BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Daimler Truck OutperformRBC Capital Markets
04.08.2025Daimler Truck BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Daimler Truck BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Daimler Truck HaltenDZ BANK
01.08.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
15.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
09.07.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
13.06.2025Daimler Truck NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
01.08.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
09.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
08.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research
04.07.2025Daimler Truck UnderperformBernstein Research

