Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Vormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Daimler Truck. Das Papier von Daimler Truck gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 41,53 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von Daimler Truck nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 41,53 EUR. Der Kurs der Daimler Truck-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,48 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 41,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.879 Daimler Truck-Aktien.

Am 06.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 45,33 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 9,15 Prozent Plus fehlen der Daimler Truck-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2024 (29,61 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 28,70 Prozent könnte die Daimler Truck-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Daimler Truck-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,90 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,71 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 44,89 EUR für die Daimler Truck-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich Daimler Truck zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,39 Prozent zurück. Hier wurden 11,67 Mrd. EUR gegenüber 13,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Daimler Truck-Aktie in Höhe von 3,66 EUR im Jahr 2025 aus.

