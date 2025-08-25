Daimler Truck Aktie News: Daimler Truck am Dienstagmittag mit roter Tendenz

Daimler Truck im Blick

Die Aktie von Daimler Truck gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Daimler Truck-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,4 Prozent auf 40,80 EUR ab.

Die Daimler Truck-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 40,80 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Daimler Truck-Aktie bisher bei 40,44 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,71 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.720 Daimler Truck-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 45,33 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Daimler Truck-Aktie damit 9,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 12.09.2024 auf bis zu 29,61 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Daimler Truck-Aktie 37,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,90 EUR an Daimler Truck-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,69 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 44,89 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Daimler Truck am 31.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Daimler Truck ein EPS von 0,93 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,39 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,67 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,33 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Daimler Truck-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Daimler Truck-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,63 EUR je Daimler Truck-Aktie.

