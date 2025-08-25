Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank tendiert am Dienstagmittag tiefer

So bewegt sich Deutsche Bank

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Bank. Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,0 Prozent auf 31,18 EUR abwärts.

Das Papier von Deutsche Bank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 2,0 Prozent auf 31,18 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Bank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 30,99 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,33 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.547.428 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,09 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,81 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2024). Mit einem Kursverlust von 55,70 Prozent würde die Deutsche Bank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 EUR, nach 0,680 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,77 EUR.

Am 24.07.2025 legte Deutsche Bank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,49 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,23 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,03 Mrd. EUR.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Bank einen Gewinn von 2,90 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

