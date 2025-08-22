DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,91 +0,2%Gold3.362 -0,3%
Blick auf DHL Group (ex Deutsche Post)-Kurs

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Abschlägen

25.08.25 09:24 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 39,96 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,89 EUR. Bei 40,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.857 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.

Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,79 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.

Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
21.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
13.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) HoldWarburg Research
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) KaufenDZ BANK
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) BuyDeutsche Bank AG
06.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OutperformBernstein Research
