DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Montagvormittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von DHL Group (ex Deutsche Post). Das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 39,96 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Um 09:06 Uhr ging es für die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 39,96 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie bis auf 39,89 EUR. Bei 40,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 67.857 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien.
Am 06.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 44,27 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,79 Prozent Plus fehlen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 30,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,52 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,87 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 45,25 EUR.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte DHL Group (ex Deutsche Post) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,72 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 05.11.2026.
Experten taxieren den DHL Group (ex Deutsche Post)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,02 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
DHL-Aktie gibt nach: DHL setzt Versand bestimmter Waren in die USA aus - Kepler streicht Kaufempfehlung
DAX 40-Wert DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren verdient
DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält von Warburg Research Bewertung: Hold
Ausgewählte Hebelprodukte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DHL Group (ex Deutsche Post)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|27.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|26.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|16.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Equal Weight
|Barclays Capital
|02.05.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|29.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|15.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|14.07.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|25.06.2025
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen