Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Diageo. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 5,3 Prozent auf 18,18 GBP zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Diageo zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 5,3 Prozent auf 18,18 GBP. Im Tageshoch stieg die Diageo-Aktie bis auf 18,65 GBP. Mit einem Wert von 18,40 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Diageo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.080.667 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 26,20 GBP. Dieser Kurs wurde am 14.12.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,09 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 16,65 GBP. Dieser Wert wurde am 07.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die Diageo-Aktie damit 9,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Diageo-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,790 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,04 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Diageo-Aktie wird bei 22,39 GBP angegeben.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der Diageo-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 28.01.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Diageo-Aktie belaufen.

