Diageo Aktie News: STOXX 50 Aktie Diageo am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Diageo gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Diageo befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 17,24 GBP ab.

Die Diageo-Aktie notierte um 09:07 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 17,24 GBP. Im Tief verlor die Diageo-Aktie bis auf 17,23 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 17,43 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 65.162 Diageo-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,20 GBP erreichte der Titel am 14.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Diageo-Aktie. Bei einem Wert von 16,65 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,42 Prozent.

Diageo-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,800 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,04 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 22,39 GBP.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 25.02.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 28.01.2027.

Experten taxieren den Diageo-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,64 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Diageo-Aktie

Diageo-Aktie fliegt hoch: Haleon-Chairman Dave Lewis zum Jahresbeginn als CEO ernannt

Stoxx Europe 50-Titel Diageo-Aktie: Diageo streicht Dividende zusammen

Diageo-Aktie im Sinkflug: Jahresausblick wegen China und USA gesenkt