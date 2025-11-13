EON SE Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von EON SE
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EON SE. Die EON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 15,37 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 15,37 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die EON SE-Aktie bisher bei 15,31 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 15,31 EUR. Bisher wurden heute 462.410 EON SE-Aktien gehandelt.
Bei 16,55 EUR markierte der Titel am 05.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der EON SE-Aktie liegt somit 7,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,44 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EON SE-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.
EON SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,550 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,570 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 16,52 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte EON SE am 13.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,68 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat EON SE mit einem Umsatz von insgesamt 16,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16,88 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,23 Prozent verringert.
Am 18.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von EON SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können EON SE-Anleger Experten zufolge am 18.11.2026 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,14 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu E.ON SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EON SE Halten
|DZ BANK
|12.11.2025
|EON SE Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.2025
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|EON SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.2025
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
