E.ON Aktie

15,29 EUR -0,71 EUR -4,44 %
STU
Marktkap. 41,82 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

JP Morgan Chase & Co.

EON SE Overweight

15:06 Uhr
EON SE Overweight
E.ON SE
15,29 EUR -0,71 EUR -4,44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Javier Garrido am Mittwoch. Hinsichtlich der zukünftigen staatlichen Regulierung des hiesigen Stromnetzwerks habe sich das Management aber enttäuscht geäußert./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

16,00 €
4,95%
4,68%
16,52 €

