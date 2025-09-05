E.ON Aktie
Marktkap. 41,82 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach der Telefonkonferenz zu den Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management habe sich zuversichtlich gezeigt mit Blick auf die Jahresziele, schrieb Javier Garrido am Mittwoch. Hinsichtlich der zukünftigen staatlichen Regulierung des hiesigen Stromnetzwerks habe sich das Management aber enttäuscht geäußert./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 12:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 13:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Overweight
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
15,24 €
|Abst. Kursziel*:
4,95%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
15,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,68%
|
Analyst Name:
Javier Garrido
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,52 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
