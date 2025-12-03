DAX23.711 +0,5%Est505.686 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,33 +3,9%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.911 +1,7%Euro1,1643 +0,1%Öl62,74 +0,6%Gold4.205 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F Airbus 938914
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor freundlicher Eröffnung -- Märkte in Fernost uneinig -- HUGO BOSS mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- CrowdStrike mit Gewinnsprung -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Bayer, VW, HSBC im Fokus
Top News
UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November UBS-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats November
Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch Bayer-Aktie klettert nach Morgan Stanley-Empfehlung wieder in Richtung Vortageshoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

EU-Einigung zu Pauschalreisen soll Rechte Reisender stärken

03.12.25 06:41 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
easyJet plc
5,63 EUR -0,05 EUR -0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
8,26 EUR -0,01 EUR -0,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Ryanair
27,57 EUR -0,38 EUR -1,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
8,17 EUR 0,04 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Reisende sollen in der EU künftig mehr Rechte bei der Stornierung von gebuchten Pauschalreisen und Kostenerstattung haben. Das sieht eine in Brüssel erzielte Einigung zwischen Vertretern der Regierungen der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments vor, die in der Praxis aber noch keine Wirkungskraft hat.

Wer­bung

Wer seinen als Komplettpaket gebuchten Urlaub aus außergewöhnlichen und unvermeidbaren Umständen stornieren muss, soll dafür keine Gebühr mehr zahlen müssen. Welche Gründe dabei als höhere Gewalt verstanden würden, sei vom Einzelfall abhängig, heißt es in einer Mitteilung.

Sagt der Veranstalter eine Pauschalreise ab, ist er der Einigung zufolge verpflichtet, seinen Kunden das Geld innerhalb von 14 Tagen zu erstatten. Zwar können auch Gutscheine als Entschädigung angeboten werden, allerdings können Reisende diese Option ablehnen. Laut Mitteilung müssen die Gutscheine mindestens den Wert der sonst fälligen Erstattung haben.

Reisende sollen zukünftig zudem Anspruch auf mehr Informationen zu ihrer Pauschalreise haben. Dazu gehören Angaben zu den verfügbaren Zahlungsmethoden, relevanten Pass- und Visabestimmungen, Stornierungsgebühren sowie Informationen zur Barrierefreiheit für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.

Wer­bung

Die EU-Kommission hatte Ende 2023 Vorschläge für eine Anpassung der Regeln gemacht. Die nun erzielte Einigung muss noch formell vom Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten im Rat bestätigt werden. Nach Inkrafttreten sollen die Mitgliedstaaten 28 Monate Zeit haben, die EU-Richtlinie in nationale Gesetzgebung zu gießen./tre/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf easyJet

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf easyJet

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
27.08.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
24.11.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
24.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
18.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen