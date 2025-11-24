EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag höher

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:44 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 5,26 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,30 EUR. Mit einem Wert von 5,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 156.234 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,00 EUR) erklomm das Papier am 22.11.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 47,36 Prozent niedriger. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 3,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

EVOTEC SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,57 EUR.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren angefallen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau