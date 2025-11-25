EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,6 Prozent auf 5,27 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 5,27 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,27 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,29 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.739 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 27.11.2024 bei 9,48 EUR. Gewinne von 79,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,06 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,57 EUR.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,22 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 163,89 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umsetzen können.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR einfahren.

