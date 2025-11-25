EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Aufwind

EVOTEC SE im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 5,34 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 5,34 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,36 EUR an. Bei 5,29 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 137.477 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.11.2024 auf bis zu 9,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 43,64 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 5,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,57 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 163,89 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

