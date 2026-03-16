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Flugbegleitergewerkschaft startet Urabstimmung bei der Lufthansa

17.03.26 14:18 Uhr
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Aktien
Lufthansa AG
7,93 EUR 0,10 EUR 1,33%
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DOW JONES--Nach den Piloten droht der Lufthansa nun auch ein Streik der Flugbegleiter. Wie die Unabhängige Flugbegleiter Organisation (Ufo) mitteilte, hat sie beim Kabinenpersonal der Deutschen Lufthansa AG sowie der Lufthansa CityLine Urabstimmungen über die Durchführung von Arbeitskampfmaßnahmen eingeleitet. Die Abstimmung laufen bis zum 27. März.

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Die Verhandlungen bei der Lufthansa über einen neuen Manteltarifvertrag für das Kabinenpersonal seien gescheitert, so Ufo. Die Gewerkschaft moniert zudem ausbleibende Gesprächsangebote und das daraus resultierende Scheitern eines tariflichen Sozialplans für die Kabinenbeschäftigten der Lufthansa Cityline. Ufo geht nach bisherigen Rückmeldungen davon aus, dass das Ergebnis der Urabstimmung "sehr eindeutig" sein wird.

Derzeit hat es die Lufthansa mit einem Arbeitskampf der Piloten zu tun. Zuletzt streikten sie vergangene Woche Donnerstag und Freitag. Auch die Piloten der Tochter Eurowings haben in einer Urabstimmung grünes Licht für einen möglichen Streik gegeben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2026 09:18 ET (13:18 GMT)

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