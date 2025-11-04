FMC überrascht im Quartal: Starkes organisches Wachstum und Einsparungen
Werte in diesem Artikel
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Trotz einer weiterhin schleppenden Entwicklung in seinem wichtigen US-Geschäft hat der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. "Wir sind im Jahr 2025 auf einem hervorragenden Weg, unsere Versprechen zu erfüllen", sagte Konzernchefin Helen Giza laut Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg und bestätigte die Jahresziele.
Die Prognose für 2025 sieht unter anderem im Tagesgeschäft einen Gewinnanstieg um bestenfalls einen hohen Zwanziger-Prozentbereich vor. In den drei Monaten bis Ende September war das hier maßgebliche operative Ergebnis abseits von Sondereffekten im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 574 Millionen Euro gestiegen. Und unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent auf 275 Millionen Euro an. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Und auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von drei Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro besser als gedacht; organisch wies FMC ein Erlösplus von zehn Prozent aus. In den USA blieb das organische Behandlungswachstum mit 0,1 Prozent hingegen weiterhin verhalten./tav/stk
