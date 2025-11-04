DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,93 -1,9%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.677 -2,0%Euro1,1529 +0,1%Öl64,55 -0,5%Gold3.987 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Humanoid Global A41B76 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im MInus -- Palantir im 3. Quartal mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum in Q3 -- Nordex steigert Gewinn im 3. Quartal deutlich -- Evonik im Fokus
Top News
Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion Harte Konkurrenz durch Aktien von Tesla & Co.: Google-Schwester Waymo beschleunigt US-Expansion
Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Snap gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

FMC überrascht im Quartal: Starkes organisches Wachstum und Einsparungen

04.11.25 07:16 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Fresenius Medical Care (FMC) St.
46,03 EUR -0,62 EUR -1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Trotz einer weiterhin schleppenden Entwicklung in seinem wichtigen US-Geschäft hat der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St)) im dritten Quartal überraschend viel umgesetzt und verdient. Neben einem starken organischen Wachstum in allen Geschäftsbereichen zahlte sich erneut das Sparprogramm aus. "Wir sind im Jahr 2025 auf einem hervorragenden Weg, unsere Versprechen zu erfüllen", sagte Konzernchefin Helen Giza laut Mitteilung vom Dienstag in Bad Homburg und bestätigte die Jahresziele.

Wer­bung

Die Prognose für 2025 sieht unter anderem im Tagesgeschäft einen Gewinnanstieg um bestenfalls einen hohen Zwanziger-Prozentbereich vor. In den drei Monaten bis Ende September war das hier maßgebliche operative Ergebnis abseits von Sondereffekten im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent auf 574 Millionen Euro gestiegen. Und unter dem Strich schwoll der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent auf 275 Millionen Euro an. Analysten hatten bei beiden Kennziffern weniger erwartet. Und auch der Umsatz entwickelte sich mit einem Plus von drei Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro besser als gedacht; organisch wies FMC ein Erlösplus von zehn Prozent aus. In den USA blieb das organische Behandlungswachstum mit 0,1 Prozent hingegen weiterhin verhalten./tav/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care (FMC) St.

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St KaufenDZ BANK
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
14.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.2025Fresenius Medical Care (FMC) St BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St Market-PerformBernstein Research
20.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
06.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
05.08.2025Fresenius Medical Care (FMC) St NeutralUBS AG
21.07.2025Fresenius Medical Care (FMC) St HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
30.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
15.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St UnderperformJefferies & Company Inc.
10.09.2025Fresenius Medical Care (FMC) St SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Fresenius Medical Care (FMC) St. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen