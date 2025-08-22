DAX24.328 -0,2%ESt505.470 -0,3%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.428 -0,5%Nas21.504 ±0,0%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1705 -0,2%Öl68,64 +1,3%Gold3.373 ±0,0%
freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag schwächer

25.08.25 16:10 Uhr
freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,42 EUR.

freenet AG
28,42 EUR -0,02 EUR -0,07%
Um 15:50 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,42 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,48 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.790 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu freenet AG

DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
15.08.2025freenet KaufenDZ BANK
08.08.2025freenet BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025freenet BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025freenet BuyWarburg Research
07.08.2025freenet OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
07.08.2025freenet NeutralUBS AG
30.06.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
17.06.2025freenet HoldWarburg Research
02.06.2025freenet NeutralUBS AG
27.05.2025freenet Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.06.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
05.03.2025freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
09.12.2024freenet SellGoldman Sachs Group Inc.
04.11.2022freenet SellUBS AG
12.08.2022freenet SellUBS AG

