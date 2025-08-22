freenet Aktie News: freenet tendiert am Nachmittag schwächer

freenet im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 28,42 EUR.

Um 15:50 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 28,42 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die freenet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 28,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 28,48 EUR. Von der freenet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 65.790 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 32,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,28 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die freenet-Aktie derzeit noch 11,05 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,09 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,66 EUR.

Am 06.08.2025 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,57 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 608,70 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte freenet einen Umsatz von 559,00 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,45 EUR je freenet-Aktie belaufen.

