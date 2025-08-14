Freitagshandel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag schwächer
Der S&P 500 kommt am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,07 Prozent schwächer bei 6.463,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50,305 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 6.486,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.468,54 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.441,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.481,34 Punkten.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.243,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 5.916,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, stand der S&P 500 bei 5.543,22 Punkten.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,14 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.481,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 13,71 Prozent auf 308,72 USD), Enphase Energy (+ 12,01 Prozent auf 36,09 USD), Moderna (+ 6,28 Prozent auf 28,37 USD), Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD) und Centene (+ 6,09 Prozent auf 28,57 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), Cisco (-4,63 Prozent auf 66,09 USD) und Micron Technology (-3,34 Prozent auf 121,10 USD).
S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,802 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick
Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Applied Materials und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Applied Materials
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Applied Materials
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Applied Materials News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
Analysen zu NVIDIA Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.08.2025
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|08.08.2025
|NVIDIA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.2025
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|15.07.2025
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.01.2025
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|29.08.2024
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|11.06.2024
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.04.2017
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.2017
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.2017
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.2016
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.2011
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen