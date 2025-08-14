Freitagshandel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag schwächer

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 kommt am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Am Freitag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,07 Prozent schwächer bei 6.463,70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 50,305 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,272 Prozent auf 6.486,11 Punkte an der Kurstafel, nach 6.468,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6.441,85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.481,34 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn kletterte der S&P 500 bereits um 1,16 Prozent. Vor einem Monat, am 15.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.243,76 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2025, einen Stand von 5.916,93 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, stand der S&P 500 bei 5.543,22 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 10,14 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 6.481,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4.835,04 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit UnitedHealth (+ 13,71 Prozent auf 308,72 USD), Enphase Energy (+ 12,01 Prozent auf 36,09 USD), Moderna (+ 6,28 Prozent auf 28,37 USD), Intel (+ 6,18 Prozent auf 25,34 USD) und Centene (+ 6,09 Prozent auf 28,57 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 derweil Applied Materials (-13,83 Prozent auf 162,20 USD), KLA-Tencor (-8,39 Prozent auf 875,27 USD), Lam Research (-6,95 Prozent auf 99,92 USD), Cisco (-4,63 Prozent auf 66,09 USD) und Micron Technology (-3,34 Prozent auf 121,10 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 44.722.951 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,802 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

