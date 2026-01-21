Freitagshandel in Zürich: SPI präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

SPI-Performance im Fokus

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,30 Prozent auf 18.261,03 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,370 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,355 Prozent auf 18.250,86 Punkte an der Kurstafel, nach 18.315,84 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag am Freitag bei 18.250,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18.261,03 Punkten erreichte.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,539 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 23.12.2025, einen Wert von 18.186,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17.325,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.01.2025, notierte der SPI bei 16.335,86 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,103 Prozent. Der SPI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18.642,83 Punkten. Bei 18.069,15 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell SFS (+ 3,58 Prozent auf 115,60 CHF), Idorsia (+ 2,40 Prozent auf 3,85 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 2,25 Prozent auf 45,40 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 1,83 Prozent auf 15,60 CHF) und Banque Cantonale du Jura SA (+ 1,78 Prozent auf 86,00 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen hingegen Adval Tech (-5,45 Prozent auf 31,20 CHF), SHL Telemedicine (-4,55 Prozent auf 1,05 CHF), lastminutecom (-3,08 Prozent auf 14,15 CHF), Schlatter Industries (-3,06 Prozent auf 19,00 CHF) und MCH (-2,44 Prozent auf 4,39 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 127.030 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 302,492 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Die Kudelski-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net